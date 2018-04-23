Павел Бучневич: "После одной из драк досталось от доктора "Филадельфии"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич в интервью "СЭ" отметил, что в НХЛ спокойно относятся к дракам. В этом сезоне форвард подрался с Шейном Гостисбеером и Стивеном Стэмкосом.

– В этом сезоне вы провели две драки. Не ожидал я от вас такого.

– Соперники-то такие же, как я, из моей весовой категории.

– Но вы отчетливо понимали, что бьетесь не с каким-нибудь Ривзом или Биексой.

– Да вообще не смотрел. Я никому не предлагал драться, все получалось спонтанно. Взять матч с "Филадельфией". Сыграл против соперника в тело, а ему это не понравилось.

– Это же был Шейн Гостисбеер.

– Ага, он мне говорит: "Давай драться". Ну, думаю, давай. Мне правда потом от доктора досталось. Я же как раз после сотрясения и ввязываюсь в драку. Прихожу в раздевалку, а он мне: "Ты что того?".

– И правда.

– Да с "Филадельфией" всегда такие зарубы. Правда, потом все смеялись над боем. Типа, встретились два тяжеловеса. Жиру подъехал говорит: "Ты чемпион в тяжелом весе". Вообще к этим дракам там так спокойно относятся. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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