Павел Бучневич: "Первый год в "Рейнджерс" не знал английского – сидел как дятел в раздевалке"

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич заявил о том, что уже успел освоиться в США. По словам форварда, выступающего за клуб из Нью-Йорка с 2016 года, в минувшем сезоне у него возникали трудности из-за незнания английского языка.

– В Нью-Йорке вы уже второй год. Освоились в США?

– Да, уже стало гораздо проще, когда понимаешь все, что тебе объясняют по игровым моментам. Сейчас намного больше коммуникации с командой. В первый год я вообще английского не знал – сидел как дятел в раздевалке, ничего не понимал.

– У вас была вечеринка на Хэллоуин?

– Да.

– Какой костюм выбрали?

– Что-то вроде Аль Капоне. Я сильно не заморачивался, зашел в магазин и купил первый попавшийся костюм. А вот некоторые парни у нас делали мейкап по два часа. Для меня это вообще дикость – я бы вряд ли так смог. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

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