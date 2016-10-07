Павел Бучневич: "Первая шайба – самая трудная"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич после своего первого матча в НХЛ отметил, что испытывает волнение. По словам россиянина, уже завтра скажут, кто останется в команде, а кто – нет. Напомним, Бучневич отличился в предсезонном матче против "Филадельфии" (2:4).

– Мы играли в тройке с Микой Зибанежадом и Крисом Крейдером, – рассказал Павел после игры. – С ними всегда тренируемся, но только вторую игру проводим вместе. Составы троек всегда тасуются. Забил? Ну, забил и хорошо. Первая шайба – самая трудная, а приличные моменты у меня были и раньше. В субботу уже скажут, кто остается в команде, а кто едет в АХЛ. Сейчас я немного волнуюсь из-за этого.

– Вы чуть не подрались даже.

– Арбитр дал свисток, и вдруг Дель Зотто меня толкнул. Я его в ответ. Но быстро приехали арбитры. Я так и не понял, чего он мне говорил, но вроде не обзывался, так что не было повода скидывать перчатки. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью с Бучневичем – в ближайшее время в "СЭ"