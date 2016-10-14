Павел Бучневич: "От дебюта остались приятные впечатления"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич после дебютного матча регулярного чемпионата НХЛ с "Айлендерс" (5:2) отметил, что у него не все получилось. Однако, по словам россиянина, главное – результат команды.

– Наверное, впервые играл при таком количестве болельщиков, – цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ. – В целом остались только притяные впечатления от всего. Немного нервничал в начале игры, но потом благодаря партнерам смог освоиться. Начало третьего периода получилось не очень хорошим, но смогли исправиться.

Официальный матч все же отличается от предсезонных. Результат становится гораздо важнее, и в обороне должна быть более высокая концентрация. Конечно, дебют вышел не такой, как у Мэттьюса, однако команда выиграла, что меня очень радует.