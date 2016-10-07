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Павел Бучневич остался в "Рейнджерс"

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Чевтерг. Нью-Йорк. "Рейнджерс" - "Филадельфия" - 2:4. С шайбой Павел БУЧНЕВИЧ.Павел Бучневич: "Езжу на игры в костюме СКА"

Генеральный менеджер "Нью-Йорк Рейнджерс" Джефф Гортон объявил, что четверо игроков – Кристоваль Ньеве, Магнус Хелльберг, Натан Гербе и Тэннер Гласс отправятся в клуб АХЛ "Хартфорд". Таким образом, в тренировочном лагере команды остается 24 игрока, в том числе – российский форвард Павел Бучневич, сообщает официальный сайт клуба.

Полностью заявка "Рейнджерс" выглядит следующим образом: форварды – Павел Бучневич, Йеспер Фаст, Майкл Грэбнер, Кевин Хэйс, Джош Йоорис, Крис Крейдер, Оскар Линдберг, Джей.Ти. Миллер, Рик Нэш, Брэндон Пирри, Дерек Степан, Джимми Веси, Мика Зибанежад, Матс Матс Цуккарелло; защитники – Адам Клендинг, Дэн Джирарди, Ник Холден, Кевин Клейн, Райан Макдонах, Дилан Макилрат, Брэди Скьей, Марк Стаал; вратари – Хенрик Лундквист, Анти Раанта.

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