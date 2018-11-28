Павел Бучневич: "Ничего не знаю о своем будущем. Моя приоритетная цель – "Рейнджерс"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич в интервью "СЭ" рассказал, что ничего не знает о своем будущем. Он добавил, что этот вопрос будет подниматься позже.

– У вас последний год контракта. Что дальше?

– Насколько я знаю, сейчас вообще нельзя вести никакие переговоры. Я ничего не знаю о своем будущем, видимо, этот вопрос будет подниматься позже.

– Вы вернетесь в КХЛ?

– Вы так сразу ставите вопрос... Моя приоритетная цель – "Рейнджерс", НХЛ. Но когда мы даже в шутку начинаем обсуждать это, то у вас появится сразу много вопросов, на которые у меня не будет ответов. Так что давайте поговорим о моем будущем, когда будет повод.

– Последний год контракта – соблазн показать себя во всей красе.

– Ох, у меня проскальзывало такое. Думал, я сейчас буду набирать очки, работать на свою статистику, чтобы весной посмотрели на нее. Но мне намекнули, что если я буду играть так, то не смогу рассчитывать на что-то серьезное. Сразу же прекратил.

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