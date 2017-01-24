Павел Бучневич: "Лундквисту постоянно задают вопросы, на которые я бы не знал ответа, мне жалко его иногда"

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич признался, что пока не заметил, что в НХЛ команды более открыты к прессе, чем в КХЛ. Тем не менее он не стесняется давать интервью, когда просит этого пресс-служба клуба.

- Честно говоря, я бы не сказал, что пока много общаюсь с журналистами, - цитирует пресс-служба лиги Бучневича. - Русских репортеров здесь не так много, а на английском мне пока тяжело давать интервью. Но, конечно, я вижу, насколько открыты клубы для прессы. Мне очень жалко Хенрика Лундквиста иногда, на него постоянно нападают с вопросами, на которые я бы не знал ответа. Я нормально отношусь к медиа активности. Если пресс-служба просит дать интервью, то никаких проблем с этим не может быть. Я абсолютно не стесняюсь этого.

21-летний россиянин присоединился к команде из Нью-Йорка в прошлом году, хотя был выбран на драфте в 2013 году под общим 75-м номером. В текущем сезоне Бучневич сыграл в 16 матчах и набрал 14 (6+8) очков.