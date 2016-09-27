Павел Бучневич: "Хочу просто попасть в "Рейнджерс"

Нападающий Павел Бучневич, подписавший контракт новичка с "Рейнджерс", отметил, что в лагере новичков он старался сохранять хладнокровие. По словам россиянина, ему очень хочется попасть в команду.

– В первую очередь хочу просто попасть в команду. Об этом я думаю.. Хочу быть полезен и помогать команде побеждать, – приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ. – Если честно, в лагере новичков было непросто. Все говорят на английском. Я пытаюсь все понимать, но пока это не получается. Мой английский стал немного лучше, и я рад, что партнеры по команде помогают мне, особенно Мика. Когда у меня вопрос, я иду к нему. Мне нравится играть с ним. Посмотрим, что будет в матчах. Я стараюсь не нервничать.