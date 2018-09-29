Павел Бучневич: "Хочу получить больше времени и играть более важную роль"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич отметил, что хочет играть более важную роль в команде. По его словам, он дружит с партнерами по команде.

– Приятно играть с такими партнерами как Зибанеджад и Крайдер, тем более если еще хорошо общаешься с ними, – цитирует Бучневича русскоязычная весрия официального сайта НХЛ. – Все равно есть такое понимание, что когда играешь вместе, то и в жизни должен общаться. Мы дружим, стараемся проводить время в поездках, по возможности вместе сходить куда-нибудь перекусить. Все это складывается в положительную картину.



Все равно бывают такие игры, что тяжело, ноги не бегут. А у Крайдера они всегда бегут. В тяжелые моменты матчей просто закидываешь ему шайбу и говоришь: "Беги туда". И он бежит и борется.



От меня ждут шага вперед? Конечно, мне хочется сделать этот шаг. Это мечта любого игрока: получать больше игрового времени и играть более важную роль в команде. Я не исключение. Буду стараться приносить клубу пользу, по возможности подсказывать тем, кто младше по возрасту.