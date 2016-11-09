Павел Бучневич: "Голы голами, а главное, чтобы команда побеждала"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич после поражения от "Ванкувера" (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что он все лучше адаптируется к игре в североамериканской лиге. Россиянин набрал 5 очков в трех последних матчах.

– Расправились ли крылья после гола? Да нет, просто приобрел уверенность, – цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ. – Моменты всегда были, просто забить не мог. Партнеры всегда отдавали, создавали, но забить не получалось, а сейчас заходит. Черная полоса пропала. Плохо, что из-под меня забили сегодня.Плохо, что проиграли. Голы голами, а главное, чтобы команда побеждала. Готов не забивать, лишь бы команда побеждала.

– Ваш второй гол можно назвать голом мирового уровня. Можно ли ожидать от вас такого чаще?

– Не знаю, будут моменты – буду по ситуации действовать. Сегодня так получилось, что нападающий оказался против меня, не защитник. Может, не так хорошо играет в защите, поэтому так и получилось, что качнул и ушел. Он меня чуть подтолкнул, и я еще скорость набрал, просто забил. Ничего особенного не было.

– Потеряли какое-то время из-за травмы спины, из-за этого потеряли место в первом звене. Как вы на это отреагировали и изменятся ли задачи на сезон при игре в четвертом звене?

– Травма есть травма, это жизнь. У всех бывают травмы. Пока играли, смотрел с трибун, как лучше действовать. Первая игра – тяжело было физически. Когда спина болела, почти не тренировался. Кондиции потерял, пока их набирал, было тяжело, когда долгие смены – уставали ноги, задыхался, было тяжело играть. Сейчас уже получше, надеюсь, докажу своей игрой, что меня могут поднять. Решать тренеру.

– Видно, что расстроены поражением в сегодняшнем матче, но все-таки можно вынести что-то положительное?

– Команда проиграла. Нам говорили, что "Ванкувер" приедет злой, проиграли ряд игр. Мы, видимо, оказались к этому не готовы. Недооценили соперника. Положительные моменты – игра в большинстве. Это все.

– "Рейнджерс" – самая результативная команда в НХЛ. Насколько легче адаптироваться в такой команде?

– Конечно, легче. Тут команда забивает, много забивает. Когда счет не в одну-две шайбы, играть намного лучше для меня. Все равно какой-то опыт получаешь. Для меня сейчас главное – играть, набираться опыта, приспособиться к этому хоккею, потому что он все равно другой. Нужно время. Надеюсь, все будет лучше и лучше.