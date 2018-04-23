04:25 | Хоккей — НХЛ

Павел Бучневич: "Джей Ти Миллера обменяли прямо в самолете по пути в Ванкувер"


Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич в интервью "СЭ" отметил, что спад команды связан с дедлайном. Форвард рассказал о том, какие неожиданные трансферы могут происходить в НХЛ.

– После таких слов можно было особо не напрягаться.

– Тут другое. Там же оставалось какое-то время до дедлайна и все переживали, обменяют их или оставят. Тяжело было вообще думать о хоккее. Просыпаешься и смотришь новости, постоянно обновляешь ленту. Оставили в клубе? Не оставили?

– Мне казалось, что агенты уж точно могут предупредить вас, есть слухи или нет.

– А что агенты? Расскажу, как обменяли Джей Ти Миллера, а ведь по поводу него вообще слухов никаких не было. Ни малейших. Мы летим в Ванкувер, вай-фай есть – вся команда смотрит, как идут трейды. Возможно, только Миллер и не смотрел. И тут новости – Джей Ти обменян.

– Прямо в самолете?

– Ага, прилетаем в Ванкувер и ему уже не разрешают войти в автобус, чтобы доехать до отеля. Пришлось в гостиницу ехать самому на такси и там ждать обратный рейс.

– Здорово.

– Так что если по поводу меня и не было слухов, то это вообще ничего не означало. Когда все закончилось, то все вздохнули. Мы ведь после дедлайна четыре подряд матча выиграли. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью Павла Бучневича

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