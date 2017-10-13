Павел Бучневич: "Ассоциирую себя со скунсом? Мне неправильно перевели вопрос"

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич подчеркнул, что стал лучше говорить по-английски. При этом форвард был удивлен, когда узнал, что он ассоциирует себя со скунсом.

В разделе коротких вопросов и ответов, подготовленных пресс-службой клуба, на вопрос "С каким животным вы себя ассоциируете?" Бучневич уверенно ответил: "Со скунсом".

– Чего, чего? Не себя, а команду в целом. Мне перевели так, что это про всю команду вопрос, – приводит Nhl.com/ru слова Бучневича. – Да, все говорят, что я прибавил (в английском. – Прим. "СЭ"). Действительно, попроще стало. Я, конечно, не в совершенстве еще разговариваю, но меня стали понимать больше, чем в том году.

Я решил переехать в Трайбеку. В мидтауне слишком шумно, а там более спокойно. В Трайбеке очень много из "Рейнджерс" живут. С Череповцом Нью-Йорк, конечно, не сравнить, а больше я нигде толком и не жил.