Павел Бучневич: "Адаптация в "Рейнджерс" проходит хорошо"

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич отметил, что адаптация в НХЛ проходит хорошо. 21-летний россиянин присоединился к команде из Нью-Йорка в прошлом году, хотя был выбран на драфте в 2013 году под общим 75-м номером.

- Нормально отношусь к тому, что играю в известном клубе, - цитирует пресс-служба лиги Бучневича. - Поначалу было немного тяжело, потому что были проблемы с английским, ничего не понимал. Сейчас все налаживается потихоньку. Конечно, потребуется какое-то время, чтобы привести в порядок физические кондиции после травмы. Но в целом адаптация проходит хорошо.

- Какие у вас впечатления от работы с главным тренером "Рейнджерс" Аленом Виньо?

- Впечатления только положительные. Я бы не сказал, что Ален является каким-то строгим тренером, он очень хорошо ко мне относится. Тренер отлично общается с молодыми игроками, доверяет им, дает много играть и предоставляет свободу действий в атаке. Это отличается от того, как происходит в некоторых командах в России, где требуют вбросить шайбу в зону и бежать за ней. Я ожидал, что мне будет тяжелее в НХЛ, но пока все складывается неплохо, я считаю.