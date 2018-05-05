Патрис Бержерон: "Проигрывать всегда невесело. Особенно в овертайме"

Нападающий "Бостона" Патрис Бержерон после четвертого матча четвертьфинала Кубка Стэнли с "Тампа-Бэй" (3:4 ОТ, 1-3 в серии) отметил, что команде обидно проиграть в овертайме. Однако, по его словам, нужно смотреть вперед. Пятая игра серии состоится завтра (начало- в 22.00 по московскому времени).

- Проигрывать всегда невесело, - цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ. - Особенно в овертайме. С учетом того, что мы провели хороший матч и оставались в игре. Лидировали в счете. Все так, но нужно смотреть вперед.