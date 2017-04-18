Патрис Бержерон: "Бостон" очень плохо начал игру"

Нападающий "Бостона" Патрис Бержерон после поражения в третьем матче 1/8 финала плей-офф от "Оттавы" (3:4 ОТ, 1-2) подчеркнул, что его команда провалила первый период. Четвертая игра серии пройдет в Оттаве в среду.

– Мы очень плохо начали игру, – цитирует официальный сайт НХЛ на русском Бержерона. – Так нельзя играть в плей-офф. Они воспользовались тем, что мы в первом периоде играли не так, как было нужно. Нам пришлось их догонять, но мы справились с этим.

Овечкин и "Вашингтон" терпят катастрофу, "Чикаго" в шаге от вылета