Патрик О'Салливан: "Я играл против Овечкина, когда мне было 10. Он забил нам 8 голов"

Бывший хоккеист Патрик О'Салливан рассказал о первой встрече с нынешним капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным. Напомним, что россиянин ночью достиг отметки в 600 голов в НХЛ.

– Я еще давно говорил, что Овечкин станет легендой, – написал О'Салливан в Твиттере. – Когда мне было 10 лет, моя команда играла на международном турнире про него. У нас было три парня, которые точно метили в НХЛ и мы все равно проиграли. Мы уступили команде Ови 2:10. А он забил 8 голов.

33-летний О'Салливан завершил игровую карьеру. В НХЛ он выступал за такие команды, как "Лос-Анджелес", "Эдмонтон", "Каролина", "Миннесота" и "Аризона".