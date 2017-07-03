Патрик Марло: "Счастлив быть частью "Торонто"

Новичок "Торонто" Патрик Марло подчеркнул, что решение перейти из "Сан-Хосе" далось ему не сразу. Соглашение с 37-летним хоккеистом рассчитано на три года с зарплатой в 6,25 миллиона долларов за сезон. Всего игрок получит 18,75 миллионов.

Марло получит 14 миллионов в качестве бонуса за подписание контракта. Зарплата хоккеиста распределена следующим образом: в первый год - 8,5 миллиона, во второй - 6 миллионов, за заключительный сезон Марло заработает 4,25 миллиона долларов.

Марло на протяжении 19 лет играл за "Сан-Хосе", а в минувшем сезоне он записал на свой счет 46 (27+19) очков в 82 встречах регулярного чемпионата. Всего в лиге на его счету 1493 встречи и 1082 (508+574) очка.

– Я очень рад и счастлив быть частью "Торонто", – приводит официальный сайт НХЛ слова Марло. – Для меня честь выступать за эту команду, будучи канадцем. Решение далось не сразу, но я его принял и рад этому. С нетерпением жду начала сезона.