Патрик Марло: "Истоптал несколько ковров, принимая решение о своем будущем"

Нападающий Патрик Марло рассказал, как ему далось решение принять предложение "Торонто". 37-летний хоккеист заключил контракт с клубом на три года и 18,75 миллиона долларов. Марло получит 14 миллионов в качестве бонуса за подписание контракта. Зарплата хоккеиста распределена следующим образом: в первый год – 8,5 миллиона, во второй – 6 миллионов, за заключительный сезон Марло заработает 4,25 миллиона долларов.

– Кажется, я истоптал несколько ковров, пока шагал по дому и принимал решение о своем будущем, – цитирует сайт НХЛ Марло. – Но я очень рад, что оказался частью организации "Торонто". Для меня честь выступать за эту команду, будучи канадцем. Решение далось не сразу, но я его принял и рад этому. С нетерпением жду начала сезона.

Марло на протяжении 19 лет играл за "Сан-Хосе", а в минувшем сезоне он записал на свой счет 46 (27+19) очков в 82 встречах регулярного чемпионата. Всего в лиге на его счету 1493 встречи и 1082 (508+574) очка.