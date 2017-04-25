Патрик Марло: "Хочу остаться в "Сан-Хосе", могу играть на хорошем уровне еще лет пять"

Нападающий "Сан-Хосе" Патрик Марло надеется продлить контракт с клубом и не рассматривает вариант с драфтом расширения для "Вегаса". 37-летний форвард выступает за "Акул" с 1997 года. В текущем сезоне он записал на свой счет 46 (27+19) очков в 82 матчах. Всего в НХЛ он провел 1493 матча, в которых набрал 1082 (508+574) очка.

– Было бы неплохо остаться в команде, – цитирует CSN Марло. – Посмотрим, какие будут варианты. Пока есть много времени для принятия решения. Драфт расширения? Нет, я такую возможность даже не рассматриваю. Я чувствую, что могу играть на хорошем уровне еще лет пять, может, и больше. Могу внести свой вклад в развитие команды.