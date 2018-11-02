Патрик Лайне: "В первых 12 матчах я был очень плох, а сейчас получил вознаграждение за труды"

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне прокомментировал свою успешную игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды" (4:2). Игра прошла в Финляндии, родной стране хоккеиста. Лайне оформил во встрече хет-трик.

- Не думаю, что вы можете представить, какое это классное ощущение, - цитирует официальный сайт НХЛ Лайне. - Возможно, все было бы иначе, если бы в первых 12 матчах сезона я играл хорошо. Я был очень плох, а сейчас получить вознаграждение за труды было очень здорово. Приятно играть дома и приятно забивать голы здесь.