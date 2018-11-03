Патрик Лайне: "Узнал общий счет матчей против Баркова, и теперь это меня раздражает"

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне поделился впечатлениями от двух матчей с "Флоридой" (4:2 и 2:4) в рамках NHL Global Series. Лайне забросил 4 шайбы за 2 игры.

– Вас раздражает, что вы с Барковым обменялись победами, а общий счет 6:6?

– Я не знал, каков общий счет, но теперь меня это раздражает. По командным очкам счет 2-2. И это тоже раздражает. Ничего, мы еще встретимся, чтобы выяснить, кто лучше.

Я буду помнить каждую секунду этой поездки. Никогда не забуду. Все было потрясающе. Крутая поездка.

– В Финляндии вы раззабивались. Тут атмосфера какая-то особенная?

– Просто очень чистая вода из-под крана. Поездка действительно освежила меня. Мне этой свежести в голове не хватало. Я доволен этими двумя играми в моем исполнении. Они придали мне уверенности. (Игорь Еронко)