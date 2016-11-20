Патрик Лайне: "Соперник не должен забивать, когда я на льду"

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне подчеркнул, что его игра еще далека от идеала. Дебютант лиги в матче против "Филадельфии" (2:5) продемонстрировал показатель полезности "-4".

- Надо демонстрировать свой лучший хоккей в каждой игре, - цитирует официальный сайт НХЛ Лайне. - Если это не так, получи минус "-4", как это было в последнем матче. Надо учиться на своих ошибках, пытаться стать лучше, каждый день работать над этим, команда должна работать над тем, чтобы стать лучше. Я хочу надеяться, что смогу стать лучше.

Соперник не должен забивать, когда я на льду. Надо хорошо обороняться, и если у меня появляется голевой момент, я не должен его упускать, как, например, было сегодня. Я думаю, это один из элементов, над которыми мне еще надо работать.