Патрик Лайне: "Овечкин еще не старый, но уже сейчас – это невероятное число голов"

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне рассказал, как в детстве следил за игрой нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. Этой ночью капитан "Кэпиталз" забросил 600-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

– Он еще не старый. У него еще много времени впереди, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Лайне. – Но уже сейчас это невероятное число голов. Просто поразительно. Учитывая, что он провел менее 1000 матчей, это просто нереальное число шайб.

Когда я рос, то моей любимой командой был "Вашингтон". Так что я смотрел много их матчей и лучших моментов. Мне всегда нравилось смотреть, как забивает Овечкин. А он был главным забивалой в моей любимой команде. Так он и стал моим идолом.