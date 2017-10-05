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06:20 | Хоккей — НХЛ

Патрик Лайне - о разгроме от "Торонто": "Мне стыдно"

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Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне после разгромного поражения от "Торонто" (2:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ заявил, что ему стыдно за этот результат. Хоккеист отметил, что вся команда плохо сыграла в обороне.

– Мне стыдно, – цитирует Sportsnet Лайне. – Мы совсем не так хотели начать сезон. Просто мы не очень хорошо оборонялись. Если соперник забрасывает семь шайб, значит мы делали что-то не так. Это разочаровывает. Команда много тренировала игру в обороне, и в первом же матче сезона мы пропускаем семь шайб.

"Торонто" разгромил "Виннипег", Мэттьюс набрал три очка

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КОММЕНТАРИИ (2)
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