09:45 | ХОККЕЙ — НХЛ

Патрик Лайне: "Не собираюсь игнорировать ожидания болельщиков "Виннипега"

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Новичок "Виннипега" нападающий Патрик Лайне, выбранный клубом под 2-м номером драфта НХЛ-2016, заявил, что постарается оправдать надежды болельщиков "Джетс". Финн отметил, что приложит максимум усилий, чтобы продемонстрировать достойную игру.

– Конечно, у города и болельщиков большие ожидания от меня, но я собираюсь это просто игнорировать, – приводит официальный сайт "Виннипега" слова Лайне. – Я стараюсь фокусироваться на собственной работе, на том, что у меня хорошо получается, то есть на игре в хоккей.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Sergei V

Интересно получается- в заголовке не игнорирует, в самой новости игнорирует.

09:55

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