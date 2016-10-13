Патрик Лайне: "Не собираюсь игнорировать ожидания болельщиков "Виннипега"

Новичок "Виннипега" нападающий Патрик Лайне, выбранный клубом под 2-м номером драфта НХЛ-2016, заявил, что постарается оправдать надежды болельщиков "Джетс". Финн отметил, что приложит максимум усилий, чтобы продемонстрировать достойную игру.

– Конечно, у города и болельщиков большие ожидания от меня, но я собираюсь это просто игнорировать, – приводит официальный сайт "Виннипега" слова Лайне. – Я стараюсь фокусироваться на собственной работе, на том, что у меня хорошо получается, то есть на игре в хоккей.