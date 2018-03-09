Патрик Лайне: "Не хочу быть позади Овечкина в снайперской гонке НХЛ"

Форвард "Виннипега" Патрик Лайне сказал, что хочет обойти нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в снайперской гонке НХЛ. По его словам, также важно, чтобы и "Джетс" набирал очки. Напомним, россиянин лидирует в гонке снайперов НХЛ с 40 шайбами, у Лайне – на один гол меньше.
– Я все еще отстаю, не хочу быть позади, хотя и это замечательно, – приводит слова Лайне пресс-служба НХЛ. – Хотя на самом деле я не так много думаю о гонке, потому что главное – набранные командой очки. Сейчас у нас все хорошо, для меня этого достаточно.
Отметим, 19-летний Лайне в последних четырех матчах забросил 8 шайб. Его результативная серия составляет 10 игр, в которых финн набрал 20 (14+6) очков.
Материалы других СМИ
Werewolf
Ru5 Werewolf, а регулярка уже закончилась, а?_____ТЫ статью читал или по комментариям оцениваешь? Перечитай внимательно и вдумчиво по слогам заголовок. В чем смысл статьи? Это раз. Во вторых, финн за последние 10 матчей забросил 14 шайб, почти полторы шайбы за игру, Малкин за 10 игр забил 7 шайб (в 2 раза меньше), Овечкин за последние 10 игр забил 6 шайб....Если хвастливый финн хотя бы еще игр 5-7 с такими темпами отыграет, то ни Женек, ни Ови его уже не догонят
19:38
Ru5
Werewolf, а регулярка уже закончилась, а?
17:02
Werewolf
Ru5 про малкина хвастливый финн совсем забыл_____Малкина хвастливый финн уже обошел
16:49
Ru5
про малкина хвастливый финн совсем забыл
16:43
fifa_guru
Werewolf _Я бы не был столь категоричен ) // + ..со стороны видится что финну сейчас легче голы даются
16:34
ростовский свин
лайне ярко выраженный снайпер -скоро ему сделают приставку супер...снайпера делает бросок - а у лайне он лучший в лиге пока что,при чем лайне владеет и кистевым и щелчком и ван-тамером(придумали америкосы название-))..может какой то супертехникой и мышлением он не выделяется,но ему и не надо,в футболе таких игроков называют страйкер - игрок штрафной площади - роналду,левандовски,когда то немец герд мюллер,вот и лайне как и овечкин -смертельно опасны в зоне соперника ,и особенно в кругах вбрасывания....
16:21
maks55555
Да, посмотрим, уже не очень много матчей осталось им провести.
15:41
Werewolf
Упёртый русский Не хочешь, а придётся! Молодой, сопливый ещё!_____Я бы не был столь категоричен )
15:29
Упёртый русский
Не хочешь, а придётся! Молодой, сопливый ещё!
14:42
AndreyIvanovich
а придется
14:32