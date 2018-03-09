12:28 | Хоккей — НХЛ

Патрик Лайне: "Не хочу быть позади Овечкина в снайперской гонке НХЛ"

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Форвард "Виннипега" Патрик Лайне сказал, что хочет обойти нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в снайперской гонке НХЛ. По его словам, также важно, чтобы и "Джетс" набирал очки. Напомним, россиянин лидирует в гонке снайперов НХЛ с 40 шайбами, у Лайне – на один гол меньше.

– Я все еще отстаю, не хочу быть позади, хотя и это замечательно, – приводит слова Лайне пресс-служба НХЛ. – Хотя на самом деле я не так много думаю о гонке, потому что главное – набранные командой очки. Сейчас у нас все хорошо, для меня этого достаточно.

Отметим, 19-летний Лайне в последних четырех матчах забросил 8 шайб. Его результативная серия составляет 10 игр, в которых финн набрал 20 (14+6) очков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Werewolf

Ru5 Werewolf, а регулярка уже закончилась, а?_____ТЫ статью читал или по комментариям оцениваешь? Перечитай внимательно и вдумчиво по слогам заголовок. В чем смысл статьи? Это раз. Во вторых, финн за последние 10 матчей забросил 14 шайб, почти полторы шайбы за игру, Малкин за 10 игр забил 7 шайб (в 2 раза меньше), Овечкин за последние 10 игр забил 6 шайб....Если хвастливый финн хотя бы еще игр 5-7 с такими темпами отыграет, то ни Женек, ни Ови его уже не догонят

19:38

Ru5

Werewolf, а регулярка уже закончилась, а?

17:02

Werewolf

Ru5 про малкина хвастливый финн совсем забыл_____Малкина хвастливый финн уже обошел

16:49

Ru5

про малкина хвастливый финн совсем забыл

16:43

fifa_guru

Werewolf _Я бы не был столь категоричен ) // + ..со стороны видится что финну сейчас легче голы даются

16:34

ростовский свин

лайне ярко выраженный снайпер -скоро ему сделают приставку супер...снайпера делает бросок - а у лайне он лучший в лиге пока что,при чем лайне владеет и кистевым и щелчком и ван-тамером(придумали америкосы название-))..может какой то супертехникой и мышлением он не выделяется,но ему и не надо,в футболе таких игроков называют страйкер - игрок штрафной площади - роналду,левандовски,когда то немец герд мюллер,вот и лайне как и овечкин -смертельно опасны в зоне соперника ,и особенно в кругах вбрасывания....

16:21

maks55555

Да, посмотрим, уже не очень много матчей осталось им провести.

15:41

Werewolf

Упёртый русский Не хочешь, а придётся! Молодой, сопливый ещё!_____Я бы не был столь категоричен )

15:29

Упёртый русский

Не хочешь, а придётся! Молодой, сопливый ещё!

14:42

AndreyIvanovich

а придется

14:32

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