Патрик Лайне: "Не хочу быть позади Овечкина в снайперской гонке НХЛ"

Форвард "Виннипега" Патрик Лайне сказал, что хочет обойти нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в снайперской гонке НХЛ. По его словам, также важно, чтобы и "Джетс" набирал очки. Напомним, россиянин лидирует в гонке снайперов НХЛ с 40 шайбами, у Лайне – на один гол меньше.

– Я все еще отстаю, не хочу быть позади, хотя и это замечательно, – приводит слова Лайне пресс-служба НХЛ. – Хотя на самом деле я не так много думаю о гонке, потому что главное – набранные командой очки. Сейчас у нас все хорошо, для меня этого достаточно.

Отметим, 19-летний Лайне в последних четырех матчах забросил 8 шайб. Его результативная серия составляет 10 игр, в которых финн набрал 20 (14+6) очков.