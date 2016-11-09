Патрик Лайне: "Надеюсь, мне удастся достичь уровня Селянне"

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне выразил надежду, что ему удастся в НХЛ добиться успехов Теему Селянне. Финский форвард играл в лиге с 1992 по 2014 год, в стартовых 11 матчах за "Виннипег" в сезоне-1992/93 он отметился 11 голами. Сегодня Лайне оформил хет-трик в игре с "Далласом" (8:2) и с 11 шайбами в 14 матчах возглавил гонку снайперов.

- Надеюсь, мне удастся достичь уровня Селянне, но это трудно, - цитирует официальный сайт НХЛ Лайне. - Приятно, что я на хорошем ходу. Мне просто хочется играть в свою игру, показать своим одноклубникам и тренерскому штабу, на что я способен.