Патрик Лайне: "Мэттьюс - хороший игрок, поэтому приятно играть против него"

Форвард "Виннипега" Патрик Лайне, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто", после игры отметил, что ему приятно соперничество с нападающим Остоном Мэттьюсом, выступающим за "Мэйпл Ливз". Напомним, Лайне был выбран на драфте-2016 под общим вторым номером, а Мэттьюс - под первым.

- Мэттьюс - хороший игрок, поэтому приятно играть против него, - цитирует пресс-служба лиги Лайне. - Мы были оба выбраны на драфте-2016, поэтому люди сравнивают нас. Я это знаю. Сегодня моя команда выиграла у его команды. Это была хорошая игра, поэтому я счастлив.