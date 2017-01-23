Патрик Лайне: "Когда я увеличиваю темп тренировок, то болит голова"

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне заявил, что чувствует себя лучше, однако не уверен, что сразу сможет вернуться к матчам регулярного чемпионата НХЛ. Недавно 18-летний хоккеист провел первую тренировку с командой после сотрясения мозга. Лайне проводит первый сезон в НХЛ и набрал 37 (21+16) очков в 42 встречах

– Когда я начинаю увеличивать темп, то болит голова, – цитирует сайт НХЛ Лайне. – Но в последние дни я чувствую себя лучше. Мне кажется, что скоро я смогу вернуться в состав. Мне нужно много работать, чтобы вновь держать темп игры. Сначала тренировки, а потом будем думать, когда я проведу следующий матч.

18-летний форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало" (3:4), когда попал под силовой прием защитника Джейка Маккейба. Он пропустил уже шесть игр регулярного чемпионата НХЛ. На прошлой неделе стало известно, что Лайне включили в состав сборной Центрального дивизиона на Матч звезд НХЛ, который пройдет в Лос-Анджелесе 29 января.