Патрик Лайне: "Хорошо, что фанаты поддерживают "Виннипег" независимо от счета"

Форвард "Виннипега" Патрик Лайне, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (5:4 ОТ), остался доволен поддержкой фанатов. "Джетс" по ходу встречи проигрывал со счетом 0:4, но болельщики продолжали верить в команду.

- У "Виннипега" просто удивительная толпа фанатов, и они поддерживают нас все время, даже при счете 0:4, - цитирует пресс-служба лиги Лайне. - Хорошо, что они поддерживают нас независимо от счета. Да, я слышал, как они кричали "Лайне - лучший!", и это звучит довольно хорошо. Это их мнение, но я не буду ничего говорить об этом.