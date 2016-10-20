10:56 | ХОККЕЙ — НХЛ

Патрик Лайне: "Хорошо, что фанаты поддерживают "Виннипег" независимо от счета"

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Форвард "Виннипега" Патрик Лайне, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (5:4 ОТ), остался доволен поддержкой фанатов. "Джетс" по ходу встречи проигрывал со счетом 0:4, но болельщики продолжали верить в команду.

- У "Виннипега" просто удивительная толпа фанатов, и они поддерживают нас все время, даже при счете 0:4, - цитирует пресс-служба лиги Лайне. - Хорошо, что они поддерживают нас независимо от счета. Да, я слышал, как они кричали "Лайне - лучший!", и это звучит довольно хорошо. Это их мнение, но я не буду ничего говорить об этом.

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