Патрик Лайне: "Хочу просто отправлять шайбы в ворота"

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне после победы над "Далласом" (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что у его команды состоялся серьезный разговор после поражения от "Тампа-Бэй" (1:4). По его словам, команде удалось прислушаться к советам тренера и сыграть попроще.

- Я хочу играть попроще, - цитирует официальный сайт НХЛ Лайне. - Просто отправлять шайбы в ворота и надеяться на лучшее. В этом матче у нас были голевые моменты, и мы ими воспользовались. Это здорово.

После поражения от "Тампы" у нас был серьезный разговор. Мы пришли к выводу, что должны работать усерднее и проще действовать на льду. Думаю, нам это удалось.