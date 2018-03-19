Патрик Лайне: "Хочу обогнать Овечкина и стать единоличным лидером гонки снайперов"

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне после победы над "Далласом" (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что хочет обогнать форварда "Вашингтона" Александра Овечкина в гонке снайперов. Он также добавил, что постарается сделать это в следующей встрече.

19-летний Лайне оформил дубль в игре с "Далласом". Он делит первое место с Овечкиным в снайперской гонке. На счету обоих хоккеистов по 43 гола в сезоне.

– Вообще не обращаю внимания на гонку снайперов, но все выглядит неплохо. Я уже говорил, что не хочу делить с кем-то первое место, – приводит официальный сайт НХЛ слова Лайне. – Я хочу стать единоличным лидером и постараюсь сделать это в следующем матче.

Ближайший преследователь Овечкина и Лайне – Евгений Малкин из "Питтсбурга", на счету которого 40 шайб.