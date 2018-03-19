10:59 | Хоккей — НХЛ

Патрик Лайне: "Хочу обогнать Овечкина и стать единоличным лидером гонки снайперов"

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Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне после победы над "Далласом" (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что хочет обогнать форварда "Вашингтона" Александра Овечкина в гонке снайперов. Он также добавил, что постарается сделать это в следующей встрече.

19-летний Лайне оформил дубль в игре с "Далласом". Он делит первое место с Овечкиным в снайперской гонке. На счету обоих хоккеистов по 43 гола в сезоне.

– Вообще не обращаю внимания на гонку снайперов, но все выглядит неплохо. Я уже говорил, что не хочу делить с кем-то первое место, – приводит официальный сайт НХЛ слова Лайне. – Я хочу стать единоличным лидером и постараюсь сделать это в следующем матче.

Ближайший преследователь Овечкина и Лайне – Евгений Малкин из "Питтсбурга", на счету которого 40 шайб.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Бабасян Арсен Ноунеймович

Патрик, лучше меньше, но с пользой для команды.)) Никому ненужные 600 шайб Сашули, холостые, яркий тому пример!))

11:35

Sn0w

Ну, года через 3 вполне может быть, если не сдуется вдруг. А то был тут один индеец с Ришаром в Сан-Хосе...

11:18

Женек10

Вообще не обращаю внимания на гонку снайперов.... смысл так в открытую врать? не слежу. но знаю что у нас равенство и хочу уже в след. матче быть первым?

11:16

Werewolf

Ох ща тебе скажут все, что про тебя думают ))))))))))

11:10

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