Патрик Лайне: "Хочу обогнать Овечкина и стать единоличным лидером гонки снайперов"

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне после победы над "Далласом" (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что хочет обогнать форварда "Вашингтона" Александра Овечкина в гонке снайперов. Он также добавил, что постарается сделать это в следующей встрече.
19-летний Лайне оформил дубль в игре с "Далласом". Он делит первое место с Овечкиным в снайперской гонке. На счету обоих хоккеистов по 43 гола в сезоне.
– Вообще не обращаю внимания на гонку снайперов, но все выглядит неплохо. Я уже говорил, что не хочу делить с кем-то первое место, – приводит официальный сайт НХЛ слова Лайне. – Я хочу стать единоличным лидером и постараюсь сделать это в следующем матче.
Ближайший преследователь Овечкина и Лайне – Евгений Малкин из "Питтсбурга", на счету которого 40 шайб.
- Александр Овечкин
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- Виннипег Джетс
- НХЛ
- Патрик Лайне
Бабасян Арсен Ноунеймович
Патрик, лучше меньше, но с пользой для команды.)) Никому ненужные 600 шайб Сашули, холостые, яркий тому пример!))
11:35
Sn0w
Ну, года через 3 вполне может быть, если не сдуется вдруг. А то был тут один индеец с Ришаром в Сан-Хосе...
11:18
Женек10
Вообще не обращаю внимания на гонку снайперов.... смысл так в открытую врать? не слежу. но знаю что у нас равенство и хочу уже в след. матче быть первым?
11:16
Werewolf
Ох ща тебе скажут все, что про тебя думают ))))))))))
11:10