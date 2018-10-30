Патрик Лайне: "Флорида" голодна до побед. Они будут грызть лед"

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне поделился ожиданиями от матчей с "Флоридой" в Хельсинки в рамках NHL Global Series.

– После матча с "Торонто" вы сказали, что сыграли плохо. Чем именно вы были недовольны в своей игре?

– Шайба меня не слушается. Не могу ни вывести ее из зоны защиты, ни войти с ней в зону атаки. А это детали, исполнения которых тренеры ждут от всех без исключения хоккеистов. Мне пока не нравится то, что у меня получается.

– Как провели вчерашний свободный день у себя на родине?

– Вчера было весело, шел снег, я почувствовал себя дома и отвлекся от хоккея.

– "Виннипег" хорошо играет у себя дома в этом сезоне. Планируете ли вы использовать домашнюю систему и здесь, в Хельсинки, или упростите игру, словно вы на выезде?

– К этим матчам подходим все-таки как к выездным, хотя одна из игр будет считаться домашней. Но все-таки здесь будет битва. "Флорида" голодна до побед. Они будут грызть лед. И нам стоит сыграть, словно мы на выезде. (Игорь Еронко)