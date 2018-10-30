Патрик Лайне: "Барков никакой не скромняжка"

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне поделился ожиданиями от матчей с "Флоридой" в Хельсинки в рамках NHL Global Series и противостояния с Александром Барковым.

- Что вам пришлось менять в своей игре после перевода в тройку к Лаури и Таневу?

- Стараюсь играть с ними как можно проще. Эти парни проводят много времени в зоне атаки. Они здорово умеют придержать там шайбу. Они крупные, мощные, физически сильные, хорошо укрывают шайбу корпусом. Надеюсь, у нас и дальше будет получаться активно играть в атаке. Ну а я наиболее эффективен именно у чужих ворот.

- Вы переместились в Европу прямо по ходу сезона. Каково ваше отношение ко всему этому?

- Возможно, это будет первый и последний раз, когда я смогу сыграть в матче НХЛ у себя на родине. Так что я буду наслаждаться каждой секундой этих двух встреч. И постараюсь выиграть обе. Естественно, внимание будет приковано ко мне и Баркову. И мы обязательно покажем все, на что способны.

- Какие у вас отношения с Барковым?

- Мы дружим с ним. И сегодня обязательно проведем какое-то время вместе. Он отличный парень. Но он совсем не такой, каким вы, журналисты, его знаете. Никакой он не скромняжка. Он очень веселый. Не уверен, что он настолько же весел, говоря по-английски, но когда мы говорим по-фински – это всегда забавно. Он удивительный хоккеист. Надеюсь, ему понравятся эти матчи, и он тоже сможет ими насладиться. (Игорь Еронко)