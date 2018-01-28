Патрик Кейн: "С удовольствием сыграл бы на Олимпиаде, но..."

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн в интервью "СЭ" рассказал о своем желании выступить на Олимпиаде-2018. При этом он подчеркнул, что Игры в Пхенчхане – это шанс для тех игроков, которые не смогли пробиться в НХЛ.

– Непривычно наблюдать со стороны за подготовкой сборных к Олимпиаде?

– О да. Мы, игроки, все с удовольствием сыграли бы там. Но жизнь сложилась так, что не вышло. Что ж, вместо этого получаем другое удовольствие – играем в Матче звезд. НХЛ проделала отличную работу, и, не сомневаюсь, шоу получится великолепным.

– Будете смотреть турнир в Пхенчхане?

– Да, постараюсь. Надо только понять, какая будет разница во времени. Как я уже говорил, я видел некоторых из американских парней, они пытались пробиться в НХЛ. И, может быть, Олимпиада поможет им получить тут второй или третий шанс. Эти Игры будет интересно смотреть. (Игорь РАБИНЕР)