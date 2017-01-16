Патрик Кейн: "Последние поражения "Чикаго" - повод задуматься, настолько ли мы хороши"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн уверен, что команда должна сделать определенные выводы после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Миннесоты" (2:3). По его словам, результат это встречи может говорить о классе "Блэкхокс". Ранее подопечные Джоэля Кенневилля уступили "Вашингтону" (0:6).

- "Чикаго" есть, что вынести из поражения в матчах с "Вашингтоном" и "Миннесотой", - приводит пресс-служба НХЛ слова Кейна. - Это хорошие команды, которые набрали ход. Игры против них - хороший способ проверить, где сейчас находимся мы. Может быть, для "Блэкхокс" это определенный звонок по поводу того, насколько мы хороши на самом деле.