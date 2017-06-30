Патрик Кейн: "Огорчен, что Панарин ушел из "Чикаго", но его ждет прекрасное будущее"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн подчеркнул, что эмоционально воспринял обмен партнера по звену Артемия Панарина в "Коламбус". По его словам, хоккеисты демонстрировали на льду отличное взаимопонимание, которое хотелось совершенствовать.

- Изначально я довольно эмоционально отреагировал на обмен. Я был разочарован, что он уходит, - приводит Sportsnet.ca слова Кейна. - У нас было отличное взаимопонимание, которое хотелось улучшать. Но через какое-то время я с пониманием отнесся к этому. Тем более, что в "Чикаго" вернулся Саад. Он сможет многое дать нам.

С Панариным мы были близки не только на льду, но и за его пределами. Нам нравилось веселиться вместе. Не сомневаюсь, что его ждет прекрасное будущее. Но я огорчен тем, что он ушел.

Напомним, что ранее "Блэкхокс" обменял форварда Артемия Панарина и американского нападающего Тайлера Мотта в "Блю Джекетс" на другого игрока нападения из США Брэндона Саада и шведского голкипера Антона Форсберга.