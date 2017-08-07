Патрик Кейн: "На бумаге "Чикаго" стал сильнее, осталось это доказать"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн в преддверии старта нового сезона выразил уверенность в том, что состав команды стал более сильным. При этом форвард подчеркнул, что "Блэкхокс" нужно доказать это своей игрой.

– Думаю, что на бумаге мы стали сильнее, – приводит Nhl.com/ru слова Кейна. – Наш сезон получился вполне нормальным, но в концовке мы провалились. Финиш у нас не получился. Когда такое происходит, все понимают, что будут перемены. Ничего другого от руководства ждать не приходится. Клуб сделал то, что был должен сделать.

В команде появились ребята, которые уже играли здесь. Кого-то очень не хотелось терять, но благодаря им стали возможны эти обмены. Зато вернулись другие ребята. Я говорю о Шарпе и Сааде. Многого ждут от Мерфи. На бумаге все выглядит хорошо. Осталось выйти на лед и доказать это на площадке.

Таблица переходов НХЛ