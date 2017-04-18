Патрик Кейн: "Мы не выполнили свою работу"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн после поражения в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли от "Нэшвилла" (2:3 ОТ) отметил, что у команды нет оправданий для такого результата. Счет в серии стал 3-0 в пользу "Предаторз".

– Не сказать, это было лучшее начало матча, однако второй период мы провели очень хорошо, – цитирует Кейна Chicago Sun Times. – По делу лидировали 2:0. Вести с таким счетом великолепно, но потерять его просто ужасно. В третьем периоде они перешли в атаку, а мы отошли назад.

Можно оправдываться, говоря, что они забили после отскоков шайбы. Но в то же время мы могли так же забросить свои шайбы. Поэтому никаких оправданий быть не может. Мы не выполнили свою работу.