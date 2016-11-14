09:41 | ХОККЕЙ — НХЛ

Патрик Кейн: "Мне поставили подножку и я бросил наудачу"

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Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн подчеркнул, что в эпизоде с победным голом в ворота "Монреаля" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ обошлось не без удачи. По словам форварда, в падении он просто отправил шайбу в сторону ворот.

- Я пытался создать голевой момент и обыграть защитника, но получил подножку, - приводит пресс-служба НХЛ слова Кейна. - В такие моменты ты просто бросаешь по воротам, надеясь наудачу.  Мне повезло. Было приятно увидеть, что шайба оказалась в воротах.

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