Патрик Кейн: "Игроки "Чикаго" перестали ощущать давление"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн похвалил игроков за уверенную игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (5:1). Форвард отметился голом и передачей.

- Наша команда провела отличный матч, - цитирует официальный сайт НХЛ Кейна. - Мне кажется, мы демонстрируем лучшую игру, когда проводим ротацию между всеми четырьмя звеньями, и все звенья работают. Здорово, когда игроки перестают ощущать давление. Думаю, мы оставили в прошлом команду, которя могла упустить преимущество в третьем периоде.