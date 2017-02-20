09:51 | ХОККЕЙ — НХЛ

Патрик Кейн: "Игроки "Чикаго" перестали ощущать давление"

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Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн похвалил игроков за уверенную игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (5:1). Форвард отметился голом и передачей.

- Наша команда провела отличный матч, - цитирует официальный сайт НХЛ Кейна. - Мне кажется, мы демонстрируем лучшую игру, когда проводим ротацию между всеми четырьмя звеньями, и все звенья работают. Здорово, когда игроки перестают ощущать давление. Думаю, мы оставили в прошлом команду, которя могла упустить преимущество в третьем периоде.

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