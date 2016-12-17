Патрик Кейн: "Груз ожиданий существует, но пока забивают Хосса, Анисимов, Панарин..."

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн подчеркнул, что командные успехи позволяют ему несильно переживать по поводу собственной результативности. Самый ценный игрок прошлого сезона не может забить гол уже девять матчей подряд.

- Конечно, груз ожиданий существует, - цитирует официальный сайт НХЛ Кейна. - Но сейчас это не так сильно чувствуется, команда на хорошем ходу. Забивают, причем очень важные голы, и Хосса, и Анисимов, и Панарин. Хорошо, когда звено, несмотря ни на что, остается результативным. Разумеется, хочется шагать в ногу с остальными, но даже если это временами не удается, нужно уметь приносить пользу даже с помощью самых простых действий