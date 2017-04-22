Патрик Кейн: "Чикаго" в шоке. Это лето будет для нас очень длинным"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн отметил, что в команде рассчитывали на другой сценарий серии 1/8 финала плей-офф против "Нэшвилла" (0-4). По его словам, теперь игрокам предстоит тяжелая работа летом.

- Мы, наверное, все думали, что эта серия пойдет по совершенно другому сценарию, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Кейна. - Особенно после такого регулярного сезона. Мне кажется, мы подошли к плей-офф достаточно уверенными в себе. Такой исход, конечно, большое разочарование. Даже шок… Это лето будет для нас очень длинным.