Патрик Кейн: "Чикаго" сделали больно"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн после поражения в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ от "Нэшвилла" (2:3 ОТ, 0-3) подчеркнул, что его команде надо думать только о следующей встрече. Четвертая игра серии пройдет в Нэшвилле в четверг.

- Это тяжело принять, - сказал Кейн. - Нам сделали больно. У нас будет два дня на отдых, так что мы восстановимся и выйдем на лед с новыми силами. Будем продолжать думать только о ближайшем матче. Я знаю, что это клише, но все-таки надо выиграть один матч. Посмотрим, что будет после этого.