Патрик Кейн: "Чикаго" должен перевести борьбу за шайбу в зону "Нэшвилла"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн после поражения от "Нэшвилла" (0:1) в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли подчеркнул, что команде нужно менять тактику игры. По его словам, "Блэкхокс" активнее использовать забросы в зону соперника.

- Кажется, что "Нэшвилл" играет по схеме 1-4 в средней зоне, это хорошо, - приводит ESPN слова Кейна. - "Чикаго" надо найти способ, чтобы пройти через их насыщенную оборону.

Скорее всего, для этого нужно вбрасывать шайбу в зону и бороться за нее, переводя борьбу на их половину площадки.