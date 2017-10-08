Патрик Кейн: "Было здорово вновь увидеть Панарина"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн после победы над "Коламбусом" (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ высказался о своем бывшем одноклубнике Артемии Панарине. По словам американца, он сожалеет об уходе россиянина.

​– Да, было здорово снова его увидеть. Уже прошло какое-то время с нашей последней встречи. У нас с ним отличные отношения, – цитирует Кейна пресс-служба "Чикаго". – Я расстроился, когда он ушел. Однако я желаю ему всего самого лучшего. Он – отличный человек и, очевидно, великолепный хоккеист. Кажется, что в "Коламбусе" у него все в порядке.