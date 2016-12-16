11:02 | ХОККЕЙ — НХЛ

Патрик Кейн: "Анисимов - один из лучших центров второго звена в НХЛ"

0
0
0

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн после после победы над "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4) отметил игру российского форварда Артема Анисимова. В текущем сезоне 28-летний россиянин набрал 27 (14+13) очков в 31 матче.

- У Анисимова получился отличный старт, и, надеюсь, он будет продолжать в том же духе, - цитирует пресс-служба НХЛ Кейна. - Центра второго звена мы искали достаточно давно, об этом много было разговоров, и он утвердил себя на этой позиции. На мой взгляд, сегодня он один из лучших центров второго звена в НХЛ.

Мне кажется, принципиально его игра не изменилась с прошлого года. Разве что прибавилось после такого начала уверенности в своих силах, особенно у чужих ворот. Это выражается и в том, что он заметно больше стал участвовать в комбинационной игре.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/panarin-and-anisimov-make-the-difference-for-western-conference-leaders/c-284764248

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ