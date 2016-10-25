Патрик Кейн: "Анисимов имеет больше пространства и приносит пользу команде"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн после поражения от "Калгари" (2:3 Б) отметил игру партнера по звену Артема Анисимова. По его словам, россиянин отлично проявляет себя. Анисимов в этом матче сделал одну результативную передачу, проведя в составе "Чикаго" 18 минут 17 секунд.

Для российского хоккеиста это очко стало девятым (4+5) в сезоне. По этому показателю он сравнялся с лидирующими в гонке бомбардиров Коннором Макдэвидом ("Эдмонтон"), Брэдом Маршаном ("Бостон") и Брентом Бернсом ("Сан-Хосе").

– Соперники в основном уделяют внимание мне и Панарину, – цитирует Кейна официальный сайт "Чикаго". – Поэтому у Анисимова появляется чуть больше пространства. Это очень хорошо. Сегодня он отдал мне отличный пас, да и вообще он приносит большую пользу команде. Он создает моменты, идет на пятак. У него есть свой особенный стиль.



