Патрик Хернквист: "С моего ракурса гол был"

Нападающий "Питтсбурга" Патрик Хернквист после поражения от "Вашингтона" (1:4) во втором матче четвертьфинальной серии (1-1) Кубка Стэнли заявил, что это была не самая лучшая игра "Пингвинз". Говоря о спорном эпизоде с шайбой у ворот соперника, форвард отметил, что с его ракурса гол был.

Напомним, в середине третьего периода матча Хернквист после передачи Сидни Кросби отправил шайбу в ворота "Вашингтона", но голкипер успел ее зацепить, так что шайба оказалась в районе линии ворот. Главные арбитры после просмотра эпизода гол не засчитали, так как не смогли найти повтора, который свидетельствовал бы о том, что шайба полностью пересекла линию ворот.

– Думаю, что был гол. Арбитры не могли этого видеть, – цитирует Хернквиста Pens Inside Scoop. – С моего ракурса это был гол. Но это хоккей. Что сейчас уже можно сделать.

Я не думаю, что мы сегодня показали нашу лучшую игру. Соперник оказался сильным. В итоге получилось то, что вы увидели. Но во втором и в третьем периоде мы взяли игру на себя. Теперь счет в серии 1-1. Мы знали, что это будет долгая серия, ведь в ней участвуют две хорошие команды. Мы вынесли урок из этой игры, и следующую начнем гораздо лучше.

В этом сезоне 31-летний форвард провел 70 матчей в "регулярке" НХЛ и набрал 49 (29+20) очков. В плей-офф он сыграл шесть раз, добавив к себе в актив еще 8 (3+5) очков.

Следующий матч четвертьфинальной серии "Питтсбург Пингвинз" – "Вашингтон Кэпиталз" пройдет 2 мая, начало – в 2.30 по московскому времени.