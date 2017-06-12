08:32 | ХОККЕЙ — НХЛ

Патрик Хернквист: "Это лучший момент, который только мог произойти"


Автор победной шайбы в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли Патрик Хернквист отметил после матча, что это лучший момент в жизни. 30-летний нападающий "Питтсбурга" за 95 секунд до конца третьего периода забил решающий гол рикошетом от ловушки вратаря "Нэшвилла" Пекки Ринне.

- Это лучший момент, который только мог произойти, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Хернквиста. - Но это победа всей команды. Это было потрясающий, особенный сезон.

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Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/penguins-won-stanley-cup-2017/c-289884730

Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
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